Świat

Poczobut nadal w więzieniu. O co chodzi Łukaszence?

Protest mniejszości białoruskiej, Wilno, Litwa
Protest mniejszości białoruskiej, Wilno, Litwa
Źródło: VALDA KALNINA/EPA/PAP
Białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka uwolnił 250 więźniów politycznych, ale nie Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza niezależnego Związku Polaków na Białorusi. Dlaczego? Opowiada nam o tym Aleksy Dzikawicki, szef niezależnego kanału Belarus Tomorrow.
Reżim w Mińsku uwolnił 250 więźniów politycznych po spotkaniu Alaksandra Łukaszenki z wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa Johnem Coale'm. Kolejna grupa aktywistów, dziennikarzy i opozycjonistów opuściła mury białoruskich kolonii karnych. Nie ma wśród nich dziennikarza i działacza niezależnego Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta, więzionego od marca 2021 roku.

Tatiana Serwetnyk: Znów brak nazwiska Poczobuta na liście uwolnionych. Był pan tym zaskoczony?

Aleksy Dzikawicki: Nie byłem tym zaskoczony. Więźniowie polityczni są dla Alaksandra Łukaszenki towarem. Jeśli ich wypuszcza w zamian za coś, na przykład poluzowanie sankcji, to Andrzej Poczobut jest bardzo cennym towarem. Przepraszam za to porównanie, ale tak to wygląda.

Łukaszenka obecnie czuje, że ma dobrą pozycję (negocjacyjną - przyp. red.). Na tyle dobrą, że może oczekiwać gestu od Polski. Na przykład, wizyty jakiegoś urzędnika. Jeśli przyjeżdża do niego wysłannik prezydenta Trumpa, to dlaczego nie zażądać przyjazdu polskiego wicepremiera czy choćby wiceministra?

Uważa pan, że to wystarczy? Czy uwięzienie Poczobuta nie ma głębszego dna, na przykład nienawiść Łukaszenki albo kogoś z jego otoczenia? A może chodzi o to, że Poczobut odmawia złożenia prośby o ułaskawienie?

Tatiana Serwetnyk
Dziennikarka tvn24.pl
