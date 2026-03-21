Poczobut nadal w więzieniu. O co chodzi Łukaszence?

Protest mniejszości białoruskiej, Wilno, Litwa Źródło: VALDA KALNINA/EPA/PAP

Reżim w Mińsku uwolnił 250 więźniów politycznych po spotkaniu Alaksandra Łukaszenki z wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa Johnem Coale'm. Kolejna grupa aktywistów, dziennikarzy i opozycjonistów opuściła mury białoruskich kolonii karnych. Nie ma wśród nich dziennikarza i działacza niezależnego Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta, więzionego od marca 2021 roku.

Tatiana Serwetnyk: Znów brak nazwiska Poczobuta na liście uwolnionych. Był pan tym zaskoczony?

Aleksy Dzikawicki: Nie byłem tym zaskoczony. Więźniowie polityczni są dla Alaksandra Łukaszenki towarem. Jeśli ich wypuszcza w zamian za coś, na przykład poluzowanie sankcji, to Andrzej Poczobut jest bardzo cennym towarem. Przepraszam za to porównanie, ale tak to wygląda.

Łukaszenka obecnie czuje, że ma dobrą pozycję (negocjacyjną - przyp. red.). Na tyle dobrą, że może oczekiwać gestu od Polski. Na przykład, wizyty jakiegoś urzędnika. Jeśli przyjeżdża do niego wysłannik prezydenta Trumpa, to dlaczego nie zażądać przyjazdu polskiego wicepremiera czy choćby wiceministra?

Akcja solidarności z Andrzejem Poczobutem w Białymstoku (25.08.2025) Źródło: PAP/Artur Reszko

Uważa pan, że to wystarczy? Czy uwięzienie Poczobuta nie ma głębszego dna, na przykład nienawiść Łukaszenki albo kogoś z jego otoczenia? A może chodzi o to, że Poczobut odmawia złożenia prośby o ułaskawienie?