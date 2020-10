Upływa termin "narodowego ultimatum". Łukaszenka rozmawiał z Pompeo

Białoruski prezydent Alaksander Łukaszenka i sekretarz stanu USA Mike Pompeo przeprowadzili rozmowę telefoniczną. Według białoruskich mediów państwowych Łukaszenka powiedział, że Białoruś i Rosja są gotowe do wspólnej reakcji na zagrożenia zewnętrzne. Szef amerykańskiej dyplomacji "potwierdził poparcie USA dla demokratycznych aspiracji Białorusi". 13 października liderka opozycji Swiatłana Cichanouska zapowiedziała, że białoruski prezydent ma czas do 25 października na spełnienie trzech żądań.

"Narodowe ultimatum"

W niedzielę upływa termin tak zwanego narodowego ultimatum postawionego przez Swiatłanę Cichanouską. Liderka białoruskiej opozycji zapowiedziała, że ogłosi ogólnokrajowy strajk, jeśli do 25 października włącznie prezydent nie spełni trzech żądań: ogłoszenia swojej dymisji, wezwania do całkowitego zaprzestania przemocy na ulicach oraz do zwolnienia wszystkich więźniów politycznych.

Cichanouska wezwała do nieprzychodzenia do pracy i na zajęcia, do brania udziału w marszach, do zamknięcia firm i biur, niewspółpracowania z państwowymi usługodawcami i niekorzystania z ich świadczeń, a także do wypłacenia wszystkich środków z banków. Łukaszenka podczas rozmowy z Pompeo nie ustosunkował się do tych warunków.