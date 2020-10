Ministrowie za sankcjami. "Nikt w Unii nie zamierza uznać go za prawowitego przywódcę"

Zbigniew Rau powiedział po spotkaniu szefów dyplomacji państw unijnych w Luksemburgu, że prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka jest odpowiedzialny za stosowanie przemocy w życiu społecznym i fałszowanie wyborów prezydenckich. - Nikt w Unii Europejskiej nie zamierza uznać go za prawowitego przywódcę Białorusi - zaznaczył Rau. Wskazał, że wszyscy zgodzili się co do potrzeby wprowadzenia kolejnej transzy sankcji.