Szef Rady Europejskiej zwołuje wideokonferencję w sprawie Białorusi. "Mają prawo decydować o swojej przyszłości"

"Białorusini mają prawo decydować o swojej przyszłości"

Główne siły polityczne w PE apelują o nowe wybory na Białorusi

Stanowisko w sprawie sytuacji na Białorusi wydali także szefowie pięciu największych frakcji politycznych w europarlamencie. Wezwali we wspólnym oświadczeniu do przeprowadzenia nowych i wolnych wyborów na Białorusi. Stanowczo potępili przy tym przemoc i tortury, jakich reżim obecnego prezydenta Alaksandra Łukaszenki dopuszcza się wobec pokojowych demonstrantów.

"Wybory prezydenckie (na Białorusi) z 9 sierpnia nie były ani wolne, ani uczciwe, a wiarygodne doniesienia wskazują na zwycięstwo Swiatłany Cichanouskiej. Dlatego nie uznajemy Alaksandra Łukaszenki za ponownie wybranego prezydenta Białorusi i uważamy go za persona non grata w Unii Europejskiej" - podkreślili szefowie pięciu największych grup politycznych w europarlamencie.

Telekonferencja prezydenta Polski z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii

Brytyjskie MSZ: nie uznajemy wyników wyborów prezydenckich na Białorusi

Prezydent Niemiec wzywa białoruskie wojsko do niestosowania siły

Głos w sprawie Białorusi zabrał także prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. W poniedziałek wezwał białoruskie wojsko do niestosowania siły wobec uczestników powyborczych protestów na Białorusi. Zaapelował też do prezydenta tego kraju Alaksandra Łukaszenki o dialog z protestującymi.

- Wzywam białoruskie wojsko, by nie grzeszyło wobec swojego narodu przez użycie siły - oświadczył niemiecki prezydent cytowany przez agencję Reutera. Steinmeier także podkreślił, że docenia odwagę demonstrantów i wezwał Łukaszenkę do dialogu z uczestnikami akcji. Dodał, że białoruskiemu narodowi należy się solidarność i wsparcie.

Szef litewkiego MSZ: militarne wsparcie ze strony Rosji na Białorusi byłoby wtargnięciem

Z kolei minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkeviczius odniósł się do niedzielnego oświadczenia Kremla o tym, że prezydent Rosji Władimir Putin w rozmowie z Łukaszenką potwierdził gotowość pomocy "w rozwiązaniu problemów" w ramach poradzieckiej Organizacji Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. - Nie ma powodów do militarnego wsparcia z Rosji, ani żadnych prawnych czy innych podstaw ku temu. Stanowiłoby to wtargnięcie do kraju i starłoby ostatnie ślady jego niepodległości - powiedział dziennikarzom szef litewskiej dyplomacji, cytowany przez agencję Reutera. - Robiąc to, Rosja podjęłaby duże ryzyko w obliczu tego, co się dzieje na Białorusi, w obliczu społecznego poparcia. Powinna pojąć, że wtargnięcie nie byłoby uzasadnione, ani prawnie, ani moralnie, ani politycznie - wskazał Linkeviczius.