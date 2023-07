Syn Wiktara Babaryki skazany na osiem lat kolonii karnej

czytaj dalej

Na portalu Politico 46 byłych oficjeli USA i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa napisało w liście otwartym apel o to, aby na szczycie w Wilnie sojusznicy podjęli kroki, by zapewnić ukraińskie zwycięstwo oraz wyznaczyć Ukrainie ścieżkę umożliwiającą jej akcesję do NATO w najbliższym możliwym terminie.