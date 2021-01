Cichanouska: nowe wybory i narodowe referendum przed końcem 2021 roku i bez Łukaszenki

"W 2020 roku powiedzieliśmy, że nie uważamy go (Alaksandra Łukaszenki - red.) za prezydenta. To oznacza, że nie przyjmiemy żadnych jego fałszywek zamiast konstytucji, żadnych tajnych zjazdów i inscenizowanych referendów. A już tym bardziej żadnych nowych ustaw, dopóki on utrzymuje władzę przy pomocy broni" – poinformowała w niedzielę Swiatłana Cichanouska na swoim kanale w komunikatorze Telegram.