Swiatłana Cichanouska utworzy tymczasowy rząd Białorusi

- Postanowiłam stworzyć wspólny gabinet przejściowy. To kolegialny organ wykonawczy, który na co dzień będzie działał na rzecz głównych celów: obrony niepodległości i suwerenności Republiki Białorusi , reprezentowania interesów narodowych Białorusi oraz realizowania faktycznej deokupacji naszego kraju - oznajmiła Swiatłana Cichanouska .

Według liderki białoruskiej opozycji, kolejne cele nowo powstałego organu to "przywrócenie prawa i porządku konstytucyjnego, opracowanie i wdrożenie środków mających na celu powstrzymanie nielegalnego sprawowania władzy, zapewnienie przejścia od dyktatury do demokracji oraz stworzenie warunków do przeprowadzenia uczciwych i wolnych wyborów, opracowanie i wdrożenie decyzji niezbędnych do osiągnięcia demokratycznych przemian na Białorusi".