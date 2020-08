Kandydatka opozycji powołuje Radę Koordynacyjną. "Ma rozwijać mechanizmy zapewniające transfer władzy na Białorusi"

Ważne jest także podejście potencjalnych członków do kwestii wyników wyborów prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia i w których, według oficjalnych wyników, zwyciężył urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka (to będzie jego szósta z rzędu kadencja). Członkowie Rady muszą być zdania, że "przy liczeniu głosów w wyborach doszło do poważnych naruszeń, które doprowadziły do niedopuszczalnej przemocy, a zatem wymagana jest natychmiastowa reakcja publiczna dotycząca przekazania władzy na Białorusi".