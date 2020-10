Cichanouska stawia ultimatum Łukaszence. Daje mu 13 dni

"Ludowe ultimatum" zostało opublikowane we wtorek w oficjalnym serwisie Telegram Swiatłany Cichanouskiej - podała białoruska sekcja Radia Swoboda. Kandydatka opozycji daje Łukaszence 13 dni na "spełnienie trzech obowiązkowych wymagań": w tym terminie ma on złożyć rezygnację, przemoc na ulicach białoruskich miast powinna zostać całkowicie powstrzymana, wszyscy więźniowie polityczni muszą zostać zwolnieni.

"Biją nie tylko mężczyzn"

"Wielokrotnie mówiliśmy, że jesteśmy gotowi do dialogu i negocjacji. Ale rozmowa za kratkami to nie dialog. Bicie swoich ludzi po zadeklarowaniu ich gotowości do negocjacji nie jest dialogiem. Łukaszenko zabija swoją przyszłość i próbuje pociągnąć za sobą urzędników, funkcjonariuszy bezpieczeństwa i cały naród białoruski. Nie pozwolimy na to" - podkreślono w oświadczeniu opozycjonistki.