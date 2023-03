Przywódczyni białoruskiej opozycji skazana na 15 lat więzienia

Cichanouskiej władze w Mińsku zarzucają "zdradę stanu, organizowanie masowych zamieszek, utworzenie formacji ekstremistycznej, podżeganie do wrogości, a także nawoływanie do sankcji".

Rywalka Łukaszenki

Opozycja uznała te wyniki za sfałszowane, a przez kraj przetoczyła się fala protestów z żądaniem przeprowadzenia ponownych uczciwych wyborów prezydenckich. Były to największe masowe demonstracje w historii Białorusi. Na wystąpienia społeczeństwa obywatelskiego władze odpowiedziały represjami na wielką skalę. Sama Cichanouska tuż po wyborach została zmuszona przez władze do wyjazdu z kraju.

Dzikawicki: machina represji na Białorusi się nie zatrzymuje

O wyrok wobec Swiatłany Cichanouskiej pytany był w TVN24 Aleksy Dzikawicki, zastępca dyrektora telewizji Biełsat. - Nazywać to, co się normalnie w krajach demokratycznych nazywa procesem sądowym, na Białorusi po prostu nie wypada. To są sądy kapturowe - ocenił.