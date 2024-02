Swiatłana Cichanouska o porwaniach ukraińskich dzieci przez reżim Łukaszenki. "Mamy dowody"

- Dyktatorzy nie mogą być przesiedleni czy czymś uspokojeni - przestrzegała Cichanouska, odnosząc się do pojawiających się w krajach demokratycznych wezwań do dyskusji o ustępowanie w niektórych kwestiach autorytarnym rządom. - To ich ośmieli. (…) Nie sądźcie, że macie do czynienia z normalnymi ludźmi. (…) Im zależy wyłącznie na władzy. Dyktatorzy nie szanują demokracji - powiedziała.