"Te sankcje są bezprecedensowe. Tym razem lista jest bardzo potężna"

Sankcje "zostały nałożone jednocześnie, tego samego dnia, i jest to jasny komunikat dla reżimu, że nadal pracujemy razem przeciwko łamaniu praw człowieka, przeciwko bezprawiu. To jest wspaniałe - zaznaczyła. - Te sankcje są bezprecedensowe. Sankcje przeciwko rządowi i jego reżimowi były już wcześniej nakładane, ale tym razem lista jest bardzo potężna. Reżim musi zrozumieć, że nie ma innego wyjścia z tej sytuacji jak tylko rozpisać nowe wybory. Reżim będzie musiał usłyszeć to przesłanie - dodała.