To jeszcze nie koniec ery Alaksandra Łukaszenki - ocenił były przewodniczący parlamentu Białorusi Stanisław Szuszkiewicz w wywiadzie dla agencji Reutera. Stwierdził, że przy poparciu Kremla Łukaszenka wciąż może utrzymać się u władzy.

- Nie można powiedzieć, że era Łukaszenki się kończy. Nie sądzę, by można było tak mówić z jednego prostego powodu. Łukaszenka służy Kremlowi, ponieważ inaczej nie byłby w stanie się utrzymać. Kreml go popiera - powiedział agencji Reutera Stanisław Szuszkiewicz, pierwszy przywódca Białorusi po rozpadzie ZSRR.

Wykluczony scenariusz "przewrotu pałacowego"

Szuszkiewicz wykluczył także, by mogło w Mińsku dojść do przewrotu pałacowego i by otoczenie Łukaszenki zwróciło się przeciwko niemu. - Przez 26 lat Łukaszenka wybierał bardzo posłusznych deputowanych i bardzo posłuszne siły zbrojne. Wszyscy oni są dobrze opłacani - powiedział.