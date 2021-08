Białoruscy sportowcy Jana Maksimawa i Andrej Krauczanka nie chcą wracać. "Mam małą córeczkę, nie mogę ryzykować"

Dwóch kolejnych białoruskich sportowców postanowiło nie wracać do kraju - podał portal niemieckiego nadawcy Deutsche Welle. Startująca w wieloboju Jana Maksimawa i jej mąż, lekkoatleta Andrej Krauczanka ogłosili, że zostaną w Niemczech.

Podpis pod listem otwartym

Małżeństwo postanowiło nie wracać do kraju po decyzji Krysciny Cimanouskiej, która w niedzielę poinformowała, że w związku z krytyką działań władz sportowych swojego kraju została odsunięta od udziału w igrzyskach w Tokio, a funkcjonariusze próbowali ją zmusić do wylotu do Mińska.