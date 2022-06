Białoruś. Sofia Sapiega poprosiła Alaksandra Łukaszenkę o ułaskawienie

Proces Sofii Sapiegi

Proces Rosjanki rozpoczął się 28 marca i odbywał się za zamkniętymi drzwiami. 6 maja kobietę skazano na sześć lat więzienia - z dwóch artykułów Kodeksu karnego, dotyczących podżegania do nienawiści oraz nielegalnego gromadzenia lub rozpowszechniania danych osób, pełniących funkcje publiczne. Chodziło o pracowników struktur siłowych, urzędników i dziennikarzy mediów państwowych. Sapiega ma również zapłacić grzywnę w wysokości 167,5 tysięcy rubli białoruskich (około 220 tysięcy złotych) oraz opłaty sądowe. W maju 2021 r. Pratasiewcz, wówczas opozycyjny bloger, i jego partnerka Sapiega, zostali zatrzymani po przymusowym lądowaniu w Mińsku samolotu Ryanair, lecącego z Aten do Wilna. Pratasiewicz to były współredaktor opozycyjnego kanału Nexta, uznanego przez władze białoruskie za "ekstremistyczny". Jego samego władze nazywały wcześniej "terrorystą". Już po aresztowaniu bloger wystąpił kilkukrotnie w mediach państwowych, przyznając się do winy i błędów, a także krytykując dawnych współpracowników z kręgów opozycyjnych. Sapiega zgodziła się na współpracę ze śledczymi. Pomimo aresztu występowała w mediach państwowych, m.in. przyznając się do prowadzenia kanału w Telegramie, który ujawniał dane personalne funkcjonariuszy struktur siłowych, a także sugerując, że za przymusowym lądowaniem samolotu Ryanair mogli stać byli współpracownicy Pratasiewicza z kręgów opozycyjnych. Media wskazywały wcześniej, że sześć lat więzienia to minimalna kara, jaka mogła jej grozić. Białoruskie media sugerowały również, że po zapadnięciu wyroku może ona zostać ułaskawiona lub poddana ekstradycji do Rosji.