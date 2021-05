"Wygląda na to, że powtarza to, co właśnie jej powiedziano". Nagranie "zeznania" Sapiegi

"Nowaja Gazieta" podała, że Sofia Sapiega została we wtorek przesłuchana w siedzibie białoruskiego Komitetu Śledczego. Jej obrońca, Aleksandr Fiłanowicz, nie został tam wpuszczony. Po złożeniu zeznań zatrzymana została przewieziona do aresztu śledczego KGB przy ulicy Okrestina w Mińsku.

- W ciągu 10 dni sprawa powinna zostać rozwiązana. Sapiega albo zostanie oskarżona, albo zwolniona - mówił "Nowej Gazietie" białoruski prawnik Anton Gaszyński, poproszony o skomentowanie procedury wnoszenia oskarżeń na Białorusi w takich przypadkach. - Możliwe, że ją wypuszczą. Myślę, że to może być temat rozmowy prezydentów (Władimira Putina i Białorusi Alaksandra Łukaszenki) - dodał. Sapiega ma obywatelstwo Federacji Rosyjskiej. Według doniesień dziennika "Kommiersant" spotkanie prezydentów Rosji i Białorusi zostało zaplanowane na 28 maja.

Jeśli Sapiega zostanie oskarżona, grozi jej do 15 lat więzienia. Wcześniej na podstawie tych samych przepisów (organizowanie masowych zamieszek i działań zbiorowych rażąco naruszających porządek publiczny) postawiono zarzuty partnerowi Sofii, Ramanowi Pratasiewiczowowi - podała "Nowaja Gazieta".

"Inscenizowane nagranie operacyjne"

We wtorek prorządowy komunikator Telegram Żółte Śliwy opublikował wideo z przesłuchania Sofii, w którym zatrzymana "przyznaje się" do administrowania kanału Telegram Czarna Księga Białorusi, gdzie zamieszczano informację o funkcjonariuszach MSW. Wcześniej sąd w Homlu uznał kanał ekstremistyczny. Według rozmówcy "Nowoj Gaziety", udostępnione przez śledczych wideo jest "inscenizowanym nagraniem operacyjnym". W obecności prawnika Sapiega nie złożyła takich zeznań.

"Wygląda na to, że powtarza to, co właśnie jej powiedziano. Filmy w stylu czeczeńskim" - skomentowała nagranie niezależna białoruska dziennikarka Hanna Liubakowa.