Swojej matce zdążyła wysłać jedno słowo, została zatrzymana. "Nasze dziecko to zwykła dziewczyna"

Rosjanka Sofia Sapiega, która została zatrzymana w niedzielę wraz z białoruskim opozycjonistą Ramanem Pratasiewiczem po przymusowym lądowaniu samolotu Ryanair, znajduje się w areszcie w Mińsku. Moskwa domaga się jej widzenia z konsulem. - Dla nas jest ważne, żeby zrozumiano, że nasze dziecko to zwykła studentka, zwykła dziewczyna - powiedziała jej matka, Hanna Dudzicz.

- Nie zdążyła napisać więcej. Później nie miałam z nią kontaktu. Obecnie przebywa w areszcie na ulicy Okrestina, dzisiaj ją znaleźliśmy, wynajęliśmy adwokata – opisała Dudzicz. - Dla nas jest ważne, żeby zrozumiano, że nasze dziecko to zwykła studentka, zwykła dziewczyna, która po prostu spotykała się z Ramanem Pratasiewiczem. Nic ponad to. Żeby ludzie to usłyszeli. Mam nadzieję, że nasze władze wyjaśnią tę sytuację i nam pomogą. I rosyjskie, i białoruskie - podkreśliła.