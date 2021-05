Wracała z Pratasiewiczem z wakacji, także została zatrzymana. Oto powód, według rosyjskiego MSZ

Obywatelka Rosji Sofia Sapiega, partnerka białoruskiego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza, została zatrzymana w związku z przestępstwami popełnionymi w 2020 roku - przekazała we wtorek rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Zgodę na spotkanie z zatrzymaną, o co Moskwa zabiegała od niedzieli, otrzymał rosyjski konsul.

"Podejrzana o popełnienie przestępstw od sierpnia do września 2020 roku"

We wtorek rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa przekazała, że "strona białoruska potwierdziła zatrzymanie Sofii Sapiegi na 72 godziny". - Po tym czasie zostanie podjęta decyzja o jej zwolnieniu lub aresztowaniu - przekazała. Dodała, że młoda kobieta "jest podejrzana o popełnienie przestępstw od sierpnia do września 2020 roku".

Nagranie z aresztu

We wtorek po południu białoruska dziennikarka Hanna Liubakowa udostępniła na Twitterze nagranie, które - jak podała - przedstawia Sapiegę w areszcie w Mińsku. Jak napisała dziennikarka, dziewczyna powiedziała, że jest redaktorką kanału "Czarna Księga Białorusi" w serwisie społecznościowym Telegram, który to kanał "ujawnia informacje o siłach bezpieczeństwa Białorusi". Jak komentuje dziennikarka, kobieta "wygląda, jakby powtarzała to, co jej kazano".