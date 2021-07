"Ukończenie studiów i otrzymanie dyplomu było marzeniem córki. Smutne, że to my go odbieramy"

"Chcemy, żeby wiedziała, że nie jest sama"

Rektor uczelni Siergiej Ignatow powiedział, że dyplom dla Rosjanki, to "apel do wszystkich ludzi o wsparcie białoruskich studentów". Dodał że więźniami politycznymi na Białorusi jest pięciu innych studentów.

- Ukończenie studiów i otrzymanie dyplomu było marzeniem naszej córki. Smutne jest to, że to my go odbieramy w imieniu jej ciężkiej pracy - powiedziała matka Sapiegi, Anna Dudich. - Wszystko jest jeszcze przed nami - przekazała wiadomość od córki.