Sofia Sapiega ułaskawiona przez Łukaszenkę

O decyzji Łukaszenki poinformował Sapiegę gubernator jej rodzinnego Kraju Nadmorskiego w Rosji Oleg Kożemiako. Polityk stanął na czele rosyjskiej delegacji, która przybyła w środę do kolonii karnej w Homlu na Białorusi, gdzie Sapiega odbywała wyrok.

Według władz Kraju Nadmorskiego Łukaszenka zgodził się na ułaskawienie 25-latki na ich wniosek - przekazał niezależny serwis. - Potwierdzam, że Sapiega została uwolniona z więzienia i znajduje się już w drodze do ojczyzny - powiadomił adwokat skazanej Rosjanki Anton Gaszynski, cytowany przez Naszą Niwę.

Sapiega skazana, zgodziła się na współpracę z reżimem

Sapiega to była partnerka Ramana Pratasiewicza, w przeszłości blogera związanego z opozycyjnym projektem Nexta, ułaskawionego w drugiej połowie maja przez Łukaszenkę. W maju 2021 roku oboje zostali zatrzymani po tym, gdy samolot, którym lecieli z Aten do Wilna zmuszono do lądowania na Białorusi.