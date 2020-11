"Rezultat skandalicznych działań władz". Opozycja chce międzynarodowego śledztwa w sprawie śmierci 31-latka

Swiatłana Cichanouska, która przebywa za granicą od wyborów prezydenckich 9 sierpnia, spotkała się we wtorek w Sztokholmie z szefową szwedzkiej dyplomacji Anne Linde, by poprosić ją o wsparcie w doprowadzeniu do międzynarodowego śledztwa i w przyjęciu nowych sankcji przeciw białoruskiemu reżimowi. - Skoro nie mamy praw ani wymiaru sprawiedliwości we własnym kraju, domagamy się pomocy międzynarodowej - oświadczyła. Wyraziła przekonanie, że "państwa, gdzie panują demokracja i prawo, pomogą nam".