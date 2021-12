USA i Unia Europejska potępiają wyrok 18 lat kolonii karnej dla Siarhieja Cichanouskiego

Oświadczenie Komisji Europejskiej ws. represji na Białorusi

"Wyroki te są kolejnymi przykładami bezpodstawnych zarzutów wobec obywateli Białorusi, którzy skorzystali z prawa do wypowiedzi i wezwali do wolnych i uczciwych wyborów. Wyroki te są częścią trwających brutalnych i systematycznych represji wobec wszystkich niezależnych głosów na Białorusi" - podkreślił w oświadczeniu rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Peter Stano.

Siarhiej Cichanouski skazany na 18 lat kolonii karnej

To właśnie on jako pierwszy z małżonków Cichanouskich wszedł do polityki, zyskując znaczną popularność na Białorusi przed rozpoczęciem kampanii prezydenckiej w ubiegłym roku. Jednak władze nie pozwoliły mu zarejestrować kandydatury w wyborach i dlatego do Centralnej Komisji Wyborczej zgłosiła się jego żona.