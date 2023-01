Mińsk stawia nowe zarzuty mężowi Cichanouskiej. Opozycjonistka komentuje swój zaoczny proces

Władze w Mińsku wniosły nowe oskarżenia przeciwko Siarhiejowi Cichanouskiemu. Mężowi białoruskiej opozycjonistki Swiatłany Cichanouskiej zarzucono naruszenie przepisów więziennych podczas odsiadywania kary 18 lat pozbawienia wolności. We wtorek ma ruszyć też zaoczny proces samej Cichanouskiej, w którym reżim zarzuca jej zdradę stanu.

44-letni bloger zasłynął porównaniem Alaksandra Łukaszenki do wąsatego karalucha z bajki dla dzieci. W grudniu 2021 roku został skazany pod zarzutem organizowania masowych rozruchów i podsycania do nienawiści.

Cichanouska: mój proces to farsa i zemsta Łukaszenki

"Powiedziano mi, że mojemu mężowi Siarhiejowi grozi nowy zarzut. Tym razem zostaje oskarżony o niewykonywanie poleceń administracji więziennej. Wiem, że cokolwiek wymyślą, to go nie złamie i nie złamie mojej woli walki o wolność wszystkich więźniów politycznych" – napisała na Twitterze Swiatłana Cichanouska .

- Te procesy wcale nie są procesami. To spektakl, to farsa, to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością – skomentowała też w poniedziałek swój zaoczny proces.