"Sekretarz poinformował nas, że pod Pskowem tworzą się dwie grupy wojsk, które zamierzają wkroczyć na Białoruś"

Kandydaci w wyborach prezydenckich Swiatłana Cichanouska, Hanna Kanapacka, Siarhiej Czeraczań i Andrej Dzmitryjeu stawili się rano w siedzibie Centralnej Komisji Wyborczej, do której zostali wezwani dzień wcześniej. Na spotkaniu był obecny sekretarz Rady Bezpieczeństwa Andrej Raukou. Sprawa ma związek z wcześniejszym zatrzymaniem na Białorusi 33 Rosjan z tak zwanej grupy Wagnera, prywatnej firmy wojskowej, walczącej w różnych krajach na zlecenia.

Ambasador wezwany do MSZ

W rosyjskich przekazach pojawiły się doniesienia, że zatrzymani mogli wykorzystać Mińsk jako punkt tranzytowy do przerzutów do krajów Azji i Afryki, a służby białoruskie służby miały o tym wiedzieć.

Ambasador Rosji w Mińsku Dmitrij Miezencew powiedział w czwartek agencji TASS, że tego dnia będzie rozmawiał w MSZ Białorusi o zatrzymanych pod Mińskiem Rosjanach. Agencja Reutera podała, że ambasador został wezwany do MSZ Białusi w związku z zatrzymanymi. Wcześniej ambasada Rosji zwróciła się do strony białoruskiej o informacje na temat grupy, zatrzymanej w nocy z wtorku na środę.

Pilnie zwołana narada

W środę do doniesień o zatrzymanej grupie Rosja odniósł się sekretarz białoruskiej Rady Bezpieczeństwa Andrej Raukou. - To jest bardzo poważna kwestia. Wyszło jednak tak, że ani po linii Federalnej Służby Bezpieczeństwa, ani rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, ani od innych struktur nie otrzymaliśmy takiej informacji - powiedział Raukou w czasie pilnie zwołanej narady, zwołanej przez prezydenta Alaksandra Łukaszenkę.

Raukou mówił, że podczas narady prezydent wydał szereg poleceń, dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa. Do MSZ zostaną wezwani ambasadorzy Rosji i Ukrainy. Jak powiedział Raukou, co najmniej 14 osób spośród zatrzymanych walczyło w ukraińskim Donbasie. Państwowy Komitet Graniczny ma wzmocnić ochronę granic, w tym granicy z Rosją.

"Snajperzy, specjaliści od materiałów wybuchowych, pracownicy IT"

Kolejną kwestią, którą miał poruszyć prezydent, było bezpieczeństwo imprez masowych, w tym związanych z toczącą się w kraju kampanią prezydencką. - Chodzi o wzmocnienie kontroli przy dopuszczaniu do miejsc masowych zgromadzeń, zapewnienia bezpieczeństwa, kontroli ludzi - powiedział Raukou. Jak wskazał, wynika to z tego, że wśród zatrzymanych byli ludzie "określonych kierunków - snajperzy, specjaliści od materiałów wybuchowych, pracownicy IT".