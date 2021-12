Zachód nakłada nowe sankcje na Białoruś, Mińsk ogłasza odpowiedź i stawia warunek

W ubiegły czwartek UE uchwaliła kolejny pakiet sankcji wobec Białorusi. Restrykcje polegają na zakazie wjazdu do Unii i zamrożeniu aktywów. Obejmują one około 30 osób i podmiotów zaangażowanych w represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i sprowadzanie migrantów na Białoruś. Dotyczą między innymi linii lotniczych Belavia. Wprowadzenie nowych sankcji ogłosiły również Wielka Brytania, USA i Kanada.

Odwet Mińska

Ponadto zapowiedziano ograniczenia wobec linii lotniczych państw UE i Wielkiej Brytanii , które mają mieć "charakter analogiczny" do sankcji zastosowanych wobec białoruskich państwowych linii Belavia.

W komunikacie zaznaczono, że działania Białorusi mogą być odwołane, "jeśli kraje lub grupy krajów zrezygnują z logiki czasów zimnej wojny i powrócą do konstruktywnej współpracy".

Wojna hybrydowa

Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zarzucają Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na ich terytorium w ramach tak zwanej wojny hybrydowej. We wspólnym oświadczeniu w sierpniu premierzy Polski i krajów bałtyckich ocenili, że kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Wezwali też władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć. NATO i Unia Europejska podzielają opinię swoich wschodnich członków.