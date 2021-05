Władze białoruskie wykorzystują po prostu wszystkie możliwe sposoby, żeby ukarać dziennikarzy, blogerów - mówił w TVN24 Alaksiej Dzikawicki, zastępca dyrektor Biełsat TV. Odniósł się do informacji o aresztowaniu aktywisty Ramana Pratasiewicza na lotnisku w Mińsku, po awaryjnym lądowaniu samolotu. - Moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, z państwowym terroryzmem - dodał. Sytuację komentowali także inni dziennikarze i opozycjonista, podkreślając, że opozycjoniście może grozić kara śmierci.

Samolot linii Ryanair, który leciał z Aten do Wilna, awaryjnie lądował w niedzielę na lotnisku w Mińsku z powodu informacji o znajdującej się bombie. Niezależne białoruskie media podają, że jednym z pasażerów był opozycyjny aktywista i bloger na emigracji Raman Pratasiewicz , który został zatrzymany w stolicy Białorusi.

Białoruska sekcja Radia Swoboda przekazała, że to "na rozkaz prezydenta Alaksandra Łukaszenki wojskowy myśliwiec został wysłany do eskorty pasażerskiego samolotu", który w chwili otrzymania wiadomości (o bombie) znajdował się w pobliżu granicy z Litwą.

"Mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, z państwowym terroryzmem"

- Nie wszystko jest jeszcze do końca potwierdzone, ale moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, z państwowym terroryzmem. Chodzi o to, że władze białoruskie wykorzystują po prostu wszystkie możliwe sposoby, żeby ukarać dziennikarzy, blogerów - ocenił.