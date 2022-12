Białoruski sąd skazał obywatela Łotwy na cztery lata kolonii karnej. Oskarżony o obrazę Alaksandra Łukaszenki

Resort nie przekazał szczegółów na temat oskarżonego i postawionych mu zarzutów, ale portal internetowy jauns.lv poinformował, że nazywa się on Dmitrijs Mihailovs i że władze w Mińsku oskarżają go o "obrazę" białoruskiego dyktatora Łukaszenki, "podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do nałożenia sankcji" na Białoruś.