Świat

Ruszyły ćwiczenia Zapad-2025

Początek ćwiczeń zachodnich ZAPAD
Ruszyły białorusko-rosyjskie ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Białorusi
Na Białorusi rozpoczęły się białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe Zapad-2025. Ich celem ma być sprawdzian "zdolności obronnych Państwa Związkowego". Manewry mają odbywać się na poligonach oddalonych od granic krajów NATO. W trakcie ćwiczeń może zostać przetestowany nowy rosyjski system rakietowy Oriesznik.

Ćwiczenia odbędą się na poligonach na Białorusi i w Rosji oraz na Morzu Bałtyckim i Morzu Barentsa. Rosyjskie Ministerstwo Obrony utrzymuje, że celem manewrów jest "rozwój zdolności dowódców i sztabów, a także poziomu współpracy pomiędzy zgrupowaniami wojsk". Z kolei białoruski resort obrony twierdzi, że założeniem ćwiczeń jest sprawdzenie gotowości białoruskich i rosyjskich wojsk w ramach zabezpieczenia zdolności Państwa Związkowego Rosji i Białorusi do odparcia możliwej agresji.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w czwartek, że ćwiczenia nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. Mają odbywać się na poligonach oddalonych od granic krajów NATO, tak, aby nie powodować wzrostu napięcia w relacjach z Polską i krajami bałtyckimi.

Początek ćwiczeń Zapad-2025
Początek ćwiczeń Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Rosji
Jedna wojna już trwa. Ta o nasze umysły. "Rosja próbuje nowych rzeczy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jedna wojna już trwa. Ta o nasze umysły. "Rosja próbuje nowych rzeczy"

Renata Gluza, Gabriela Sieczkowska

Według rosyjskiego analityka do spraw wojskowości i pułkownika w stanie spoczynku Michaiła Chodarenoka, główne etapy manewrów odbędą się na poligonach pod Borysawem w obwodzie mińskim.

Opracowywanie planowania użycia broni jądrowej

Podczas ćwiczeń ma zostać opracowane planowanie użycia broni jądrowej. Białoruskie ministerstwo obrony nie wyjaśniło, na czym ma to polegać. Wcześniej szef sztabu generalnego w Mińsku Paweł Murawejko mówił, że chodzi "tylko o planowanie, a nie zastosowanie". - W ramach ćwiczeń jest przewidziane użycie wszystkich rodzajów broni. A zastosowanie, no, przepraszam, nie można używać tego, co stwarza zagrożenie dla całego świata, dla bezpieczeństwa powszechnego - dowodził generał, cytowany przez białoruską państwową agencję BiełTA.

Od kilku miesięcy pojawiają się również informacje o możliwym pojawieniu się na Białorusi nowego rosyjskiego systemu rakietowego Oriesznik. Został on użyty po raz pierwszy w działaniach bojowych w listopadzie 2024 roku przeciwko Ukrainie. Jest to najprawdopodobniej pocisk rakietowy średniego zasięgu, oparty na projekcie rakiety RS-26 Rubież. Jeden egzemplarz wykorzystano w ubiegłym roku do ataku na zakłady Jużmasz w mieście Dniepr, drugi miał eksplodować w czasie testów w lutym 2025 roku.

DEBATA TVN24+ Rosja przeszła do "drugiej fazy ataku"

Rosyjski system OrieKompleks rakietowy Oriesznik znajduje się najprawdopodobniej cały czas w fazie opracowywania, jednak za możliwe należy uznać pojawienie się jego elementów (także samych pocisków) na Białorusi, choćby ze względów propagandowych. Pocisk ten jest potencjalnie celem trudnym do przechwycenia przez nowoczesne systemy antyrakietowe, takie jak Patriot.

Początek ćwiczeń Zapad-2025
Początek ćwiczeń Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Rosji

CZYTAJ także: Jak duże znaczenie ma rosyjski atak nową, eksperymentalną bronią na Dniepr?

"Sygnał dla państw zachodnich"

- Opracowywanie planowania użycia broni jądrowej i Oriesznika ma być sygnałem dla państw zachodnich, że rosyjska taktyczna broń jądrowa może być bliżej nich, co może oznaczać zmianę w równowadze jądrowej w regionie - mówił opozycyjnej "Nowej Gazietie" ukraiński analityk do spraw wojskowości Serhij Morfinow.  Jego zdaniem, ćwiczenia Zapad-2025 mogą zostać wykorzystane przez Rosję do testowania różnych hybrydowych metod nacisku na wschodnią flankę NATO. - Co już obserwowaliśmy wcześniej na Litwie i w Estonii, a ostatnio także w Polsce, kiedy przy użyciu "zabłąkanych dronów" Rosjanie mogli sprawdzić szybkość reakcji polskiej obrony powietrznej, rozmieszczenie systemów rakietowych, mechanizmy współpracy Polski z innymi krajami NATO. Całkiem prawdopodobne, że coś podobnego może się zdarzyć podczas obecnych białorusko-rosyjskich manewrów - prognozował Morfinow. 

Wojskowe ćwiczenia na Białorusi. Tomczyk: nikomu nie radziłbym tego lekceważyć
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wojskowe ćwiczenia na Białorusi. Tomczyk: nikomu nie radziłbym tego lekceważyć

Polska

Po inwazji zbrojnej na Ukrainę

To pierwsze ćwiczenia z serii Zapad od początku inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Poprzednie manewry, Zapad-2021 (z udziałem 200 tysięcy żołnierzy) okazały się być elementem przygotowań armii rosyjskiej do agresji na pełną skalę na Ukrainę.

W Polsce i na Litwie, w odpowiedzi na Zapad-2025, również odbywają się manewry wojskowe - Żelazny Obrońca i Grzmot Perkuna - z udziałem jednostek Wojska Polskiego i krajów sojuszniczych.

Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia potrwają do 16 września.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: tas/ft

Źródło: tvn24.pl, BiełTA, Nowaja Gazieta, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ministerstwo Obrony Rosji

BiałoruśRosjaWojsko rosyjskieUkrainaAtak Rosji na UkrainęWojna w Ukrainie
