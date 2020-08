Ambasador Białorusi wezwany do MSZ Rosji. Moskwa mówi o "zmyślonym pretekście" zatrzymania swych obywateli

Obywatele Rosji zatrzymani na Białorusi byli tam tranzytem, zmierzając do jednego z krajów Ameryki Łacińskiej – oświadczył w poniedziałek konsul Rosji w Mińsku. W związku z zatrzymaniem Rosjan, których władze białoruskie uważają za najemników z tak zwanej grupy Wagnera, ambasador Białorusi został wezwany do MSZ w Moskwie.

Według konsula Rosji w Mińsku Kiriłła Pletniew, 25 lipca mężczyźni mieli wylecieć z lotniska w Mińsku do Stambułu, a następnie – do kraju trzeciego. - Punktem docelowym było jedno z państw w regionie Ameryki Łacińskiej – oznajmił Pletniew. Dodał, że zatrzymani Rosjanie są zaskoczeni stawianymi im zarzutami i nie rozumieją, dlaczego "inkryminuje im się związki z liderami opozycji na Białorusi, których nazwisk wcześniej większość z nich nie słyszała".

Ambasador na dywaniku

W związku ze sprawą ambasador Białorusi Uładzimir Siamaszka został wezwany w poniedziałek do MSZ Rosji. Spotkał się tam z wiceministrem Andriejem Rudenką. Wiceszef rosyjskiej dyplomacji oświadczył, że Rosjanie zostali zatrzymani "pod bezpodstawnym i zmyślonym pretekstem".

"Nie zamierzali lecieć do Stambułu"

Mężczyźni mieli bilety na samolot, ale nie zamierzali lecieć do Stambułu – powiedział w piątek wieczorem na antenie telewizji ONT przedstawiciel białoruskiego Komitetu Śledczego. Według śledczych przestępcy zawsze przygotowują alibi i właśnie takim alibi były bilety zakupione na lot do Turcji 25 lipca. Do zatrzymania doszło w nocy z 28 na 29 lipca.