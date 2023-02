Wchłonięcie Białorusi i konkretna data. Śledztwo ujawnia dokument, który miał powstać na Kremlu

Plan z 2021 roku zakładał aneksję Białorusi do 2030 roku - twierdzi w swojej publikacji międzynarodowa grupa dziennikarzy śledczych, która dotarła do tajnego dokumentu, który miał powstać na Kremlu. Wśród nich są także polscy dziennikarze z Frontstory. - Wydaje się, że Alaksandr Łukaszenka nie decyduje już o niczym, poza represjami - skomentowała Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji, odnosząc się do ujawnionej treści dokumentu.

17-stronicowy dokument "Strategiczne cele Federacji Rosyjskiej na kierunku białoruskim", do którego dotarli dziennikarze, datowany jest na lato 2021 roku i zawiera rosyjską strategię wchłonięcia Białorusi do 2030 roku. Opisuje plany dostosowania białoruskiego ustawodawstwa, przejęcia kontroli nad polityką zagraniczną, zwiększenia obecności wojskowej Rosji na Białorusi i wyparcia języka białoruskiego, a także przyspieszenie nadawania rosyjskiego obywatelstwa. Działania podzielono na kategorie czasowe - krótkookresowe (do 2022 roku), średniookresowe (do 2025 roku) i długookresowe (do 2030 roku).