Media: od piątku nie wiadomo co się dzieje z Łukaszenką. Tego dnia odwiedził Putina pod Moskwą

czytaj dalej

Wyreżyserowany przez Rebeccę Miller film "She Came To Me" z Anne Hathaway i Joanną Kulig otworzył w tym tygodniu 73. Berlinale. - Joanna jest najwspanialszą polską aktorką, jaką znam. Praca z nią była wyśmienita - powiedziała reżyserka w rozmowie z dziennikarką TVN24 Eweliną Witenberg. Hathaway dodała, że z Kulig "mamy wiele wspólnych specyficznych cech, które rzadko mam z innymi osobami".