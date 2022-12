ISW: Putin desperacko usiłuje wciągnąć Łukaszenkę w wojnę

Alaksandr Łukaszenka podczas poniedziałkowej wizyty Władimira Putina na Białorusi prawdopodobnie zapobiegł rosyjskim próbom zacieśnienia integracji obu państw - pisze we wtorek w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Ośrodek ocenia, że udział Białorusi w rosyjskiej inwazji na Ukrainę "pozostaje mało prawdopodobny".

"Łukaszenka używa retoryki bronienia granic białoruskich przed Zachodem i NATO, próbując uniknąć udziału w rosyjskiej inwazji na Ukrainę" - zaznaczają amerykańscy analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War).