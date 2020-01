"Białorusini mnie zjedzą w ciągu roku". Łukaszenka nie chce być "ostatnim prezydentem"

Białoruś nie zostanie częścią innego kraju, a ja nie chcę być ostatnim prezydentem - oświadczył w piątek Alaksandr Łukaszenka. To kolejna wypowiedź w tej sprawie białoruskiego przywódcy w czasie, gdy Mińsk i Moskwa prowadzą rozmowy o pogłębianiu integracji w ramach Państwa Związkowego Rosji i Białorusi.

- Mamy własny kraj. Jesteśmy suwerenni i niezależni. Własnymi rękami i mózgami co mogliśmy, zarobiliśmy. Budujemy własne państwo. I nie możemy zostać częścią żadnego innego państwa. Nie mogę was zdradzić i doprowadzić do tego, że Białoruś zniknie, nawet jeśli miałaby ona zniknąć w składzie naszej braterskiej Rosji - dowodził. Słowa prezydenta zostały opublikowane na jego stronie internetowej.