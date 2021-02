"Dla Putina jest nie do zaakceptowania, aby Łukaszenkę obaliła ulica"

We wrześniu Łukaszenka wyjechał z Soczi z obietnicą otrzymania pożyczki w wysokości 1,5 miliarda dolarów - przypomniał rosyjski dziennik "Kommiersant", podkreślając, że kwestia finansów zapewne zostanie poruszona także podczas poniedziałkowej wizyty Łukaszenki w Rosji. Rozmówcy dziennika utrzymywali, że władze w Mińsku chciałyby uzyskać dostęp do pozostałej części pieniędzy przeznaczonych przez Moskwę na budowę białoruskiej elektrowni atomowej. Chodzi o trzy miliardy dolarów (ponad 11 mld zł).

"Łukaszenka nie odejdzie, dlatego powstaje pytanie, jak z nim postępować"

Kwestia "tranzytu władzy"

Ekspert wskazał jednak. że oczekiwania niektórych obserwatorów, iż Putin "zbeszta" Łukaszenkę za to, co dzieje się na Białorusi, mogą się nie ziścić. - Kreml zapewne wolałby mieć do czynienia z mniej niepewnym partnerem. Ale wśród kogo miałby wybierać? Główni przeciwnicy Łukaszenki wyglądają w oczach Moskwy na zbyt prozachodnich lub nacjonalistycznych. Segment prorosyjski na Białorusi jest raczej marginalny. A wywołanie zamieszania w celu zmiany głowy państwa jest ryzykownym posunięciem z wielu powodów. Co więcej, dla Putina jest wyraźnie nie do zaakceptowania, aby Łukaszenkę obaliła ulica - dodał Kłaskouski.