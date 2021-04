Najpierw "rozmowa profilaktyczna", później rewizja i wywiezienie do Mińska. Polscy działacze szykanowani

Milicja wkroczyła do mieszkania kolejnych aktywistów Związku Polaków na Białorusi, Andrzeja Pisalnika i jego żony Iness Todryk. Po przeszukaniu oboje zostali przewiezieni z Grodna do Mińska. Wcześniej Pisalnik był wzywany na rozmowę "profilaktyczną" do prokuratury.