Łatuszka: To się dzieje w Europie. W centrum Europy

Łatuszka to białoruski opozycjonista, były ambasador Białorusi w Polsce, zastępca szefowej Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, kierownik Narodowego Zarządu Antykryzysowego. W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych mówił o kolejnych represjach wobec osób, które brały udział w protestach przeciwko reżimowi Alaksandra Łukaszenki. Pod koniec stycznia opozycjonista informował, że w kraju trwają masowe aresztowania i przeszukani a, których celem są między innymi byli więźniowie polityczni i ich krewni.

"Na Okrestinie (więzienie - red.) w Mińsku na Białorusi było wiele osób, które zostały zatrzymane za wysłanie paczki do aresztu, dokonanie przelewu czy napisanie listu do więźniów politycznych, których teraz jest na Białorusi przynajmniej 1500, a naprawdę kilka razy więcej. Wśród zatrzymanych przeważały kobiety, były też osoby starsze w wieku 60-70 lat. Cztery-pięć osób umieszczono w izolatkach bez butów, więc ludzie stali do rana na zimnej betonowej podłodze, nie podano im jedzenia. Niemal cały czas ludzie byli w kajdankach, zdejmowano ich dopiero w celi lub w tak zwanej szklance (specjalne pomieszczenie, w którym można tylko stać, godzinami stać). Cele były bardzo zimne i wilgotne" - mówił.