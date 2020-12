Represje wobec mediów na Białorusi. Blisko pół tysiąca zatrzymań

15 dziennikarzy ma obecnie zarzuty karne. Wśród nich są dziennikarki Biełsatu Kaciaryna Andrejewa i Darja Czulcowa (za relacjonowanie wydarzeń zarzuca im się organizację działań, poważnie godzących w porządek publicznych) oraz reporterka portalu TUT.by Kaciaryna Barysewicz (za "ujawnienie tajemnicy lekarskiej"). Wbrew oficjalnym informacjom Barysewicz podała, że zabity przez funkcjonariuszy Raman Bandarenka nie miał we krwi alkoholu.

Obrażenia odniosło 62 dziennikarzy. Cztery tytuły zmuszono do zaprzestania działalności

W wyniku przemocy milicji obrażenia odniosło 62 dziennikarzy. Cztery tytuły zostały zmuszone do zaprzestania działalności. Ponad 50 razy ograniczano dostęp do stron internetowych i niezależnych portali newsowych. Masowe protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich na Białorusi spotkały się z brutalną reakcją ze strony władz. Do końca listopada zatrzymano ponad 30 tysięcy osób.