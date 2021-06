Raman Pratasiewicz przeniesiony do aresztu domowego

Białoruski opozycyjny dziennikarz Raman Pratasiewicz i jego partnerka Sofia Sapiega zostali przeniesieni do aresztu domowego – podało w piątek BBC. Pratasiewicz i Sapiega zostali zatrzymani 23 maja, po tym jak białoruskie władze zmusiły do lądowania w Mińsku samolot linii Ryanair, na pokładzie którego para powracała z Aten do Wilna.