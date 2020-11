Szansa na przeżycie była "jedna na tysiąc". Bliscy wspominają Ramana Bandarenkę, Mińsk czci jego pamięć

Raman Bandarenka lubił rysować i uprawiać sport

Z ASP do wojska i służb specjalnych

"Optymistyczny i nieagresywny"

Zapewniała, że nie brał udziału w akcjach antyrządowych i jej także to odradzał. Miał twierdzić, że to może być niebezpieczne. Rozmówczyni Radia Swoboda wyraziła wątpliwość co do tego, że ci, którzy bili Ramana, mogli wiedzieć, iż służył kiedyś w oddziałach specjalnych. Była zdania, że napastnicy przypadkowo natknęli się na niego, szukając kogoś do sprowokowania.