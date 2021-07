"Kandydatki są obecnie sprawdzane bardzo dokładnie". Białoruski konkurs piękności z nowymi wytycznymi

Brak kandydatek

Niezależne media informowały o konkursie Miss Białorusi 2021 już wiosną, kiedy ruszyły regionalne castingi. Powodem rozgłosu była rekordowo niska liczba chętnych do udziału. W Brześciu na castingu pojawiła się tylko jedna kandydatka. W zeszłym roku było ich około 20. W Grodnie - jak przypomniało Radio Swoboda - casting odbył się za zamkniętymi drzwiami i z funkcjonariuszami milicji przy wejściu. Zgłosiły się 23 dziewczyny.

Organizatorzy nie wpuścili niezależnych dziennikarzy i zabronili im, by zadawali kandydatkom pytania. Ostatni casting w Grodnie odbył się w 2018 roku. Do konkursu zgłosiło się 80 kandydatek, 30 z nich przeszło do kolejnej rundy - poinformowało Radio Swoboda.