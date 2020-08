Białoruska opozycja nie chce finansowego wsparcia UE. "Nigdy nie prosiliśmy o nie"

- Oczywiście niepokoi nas na przykład oświadczenie Unii Europejskiej z wczoraj (z czwartku - red.) o tym, że dla Rady Koordynacyjnej przeznaczono 53 miliony (euro) i będziemy je rozdysponowywać. To taki bardzo dziwny moment, dowiedzieliśmy się o tym z mediów, bardzo się zdziwiliśmy. To takie oświadczenia Unii Europejskiej, które są na rękę Łukaszence - powiedziała na antenie radia Echo Moskwy Maryja Kalesnikawa.

- Wobec nas wszczynana jest sprawa karna, mówi się nam o ingerowaniu ze strony innych krajów i tu nagle Unia Europejska mówi: damy wam 53 miliony. Oczywiście nigdy nie prosiliśmy o nie i nie będziemy mieć z nimi do czynienia - oznajmiła.

Kalesnikawa dodała, że przedstawiciele Rady Koordynacyjnej zwrócili się w czwartek do przedstawicieli UE z prośbą o wyjaśnienie sytuacji i czekają na odpowiedź.

Unia oferuje pieniądze. Rada: nie przyjmiemy żadnej pomocy zagranicznej

W wydanym dzień wcześniej oświadczeniu Rada Koordynacyjna napisała: "Prosimy wszystkich zagranicznych partnerów, by powstrzymali się od twierdzeń o reprezentowaniu interesów społeczeństwa białoruskiego, udzielaniu pomocy Radzie Koordynacyjnej". Dodano, że Rada nie przyjmie żadnej pomocy zagranicznej ani nie będzie uczestniczyć w jej rozdzielaniu.

Ursula Von der Leyen zapowiedziała, że UE przeznaczy dodatkowe 53 mln euro, by wesprzeć białoruską opozycję

Ursula Von der Leyen zapowiedziała, że UE przeznaczy dodatkowe 53 mln euro, by wesprzeć białoruską opozycję shutterstock

W piątek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell na konferencji prasowej po konsultacjach ministrów spraw zagranicznych państw unijnych w Berlinie zaapelował do Rosji, by nie interweniowała na Białorusi oraz by "respektowała pragnienia i demokratyczne wybory" Białorusinów.