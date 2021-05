"Liczę dzisiaj mocno na reakcję ze strony Unii Europejskiej. To nie może pozostać bez odpowiedzi"

To sytuacja bez precedensu, stanowiąca niewątpliwe złamanie zasad prawa międzynarodowego i w moim przekonaniu nie może pozostać bez międzynarodowej odpowiedzi - powiedział podczas wizyty w Turcji prezydent Andrzej Duda. Odniósł się do przymusowego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku i zatrzymania przez białoruskie służby aktywisty Ramana Pratasiewicza.

Samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został w niedzielę zmuszony do lądowania w Mińsku po rzekomej informacji o bombie na pokładzie. Linie Ryanair poinformowały, że polecenie lądowania otrzymały od kontrolerów z białoruskiego lotniska. Do samolotu poderwano myśliwiec białoruskich sił zbrojnych.