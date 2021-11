Mieli przechowywać "materiały ekstremistyczne". Słaunikawa i jej mąż skazani na 15 dni aresztu

Zatrzymanie na lotnisku

Podczas rozprawy w poniedziałek Łojka powiedział, że został wraz z żoną zatrzymany 30 października w czasie kontroli paszportowej. Funkcjonariusze nie pozwolili im zabrać bagaży. Łojka mówił, że trafił do dwuosobowej celi w areszcie, w której przebywało 10 osób, spał na podłodze, a śledczy próbowali go nakłonić do nagrania wideo z przyznaniem się do winy.