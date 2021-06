Przeciwnicy reżimu będą surowiej karani. Łukaszenka złożył podpis

Alaksandr Łukaszenka podpisał ustawę wprowadzającą odpowiedzialność karną za "działania ekstremistyczne i wielokrotne naruszenie procedury organizowania imprez masowych". To kolejny krok wzmacniający represję reżimu na Białorusi.

Ustawa "O zmianie kodeksów odpowiedzialności karnej" została opublikowana w państwowym portalu prawnym. Prezydent Alaksandr Łukaszenka podpisał ją we wtorek.

Obecny kodeks przewiduje odpowiedzialność karną za "tworzenie i kierowanie formacją ekstremistyczną". Po zmianach będzie to dotyczyć także tych, którzy "w niej uczestniczą lub podżegają do działań ekstremistycznych, finansują działania takich organizacji i udzielają im pomocy". Maksymalna kara, w zależności od przestępstwa i okoliczności jego popełnienia, może wynosić do ośmiu lat więzienia.