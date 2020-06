Demonstracje na Białorusi. Dziennikarka zatrzymana w czasie transmisji z pikiety

Podczas piątkowych demonstracji w Mińsku zatrzymano kilkadziesiąt osób – poinformowało centrum praw człowieka Wiasna. Wśród nich znalazła się dziennikarka Radia Swaboda, która prowadziła wieczorem relację na żywo z pikiety wyborczej. Do zatrzymań doszło też w innych miastach.

Aresztowania dziennikarzy

Swaboda poinformowała na swoim portalu, że w stolicy zatrzymani zostali również dziennikarze telewizji Biełsat oraz fotoreporter portalu TUT.by. Do zatrzymań, w tym dziennikarzy, doszło między innymi podczas akcji w Bobrujsku. W Mohylewie także zatrzymano reporterkę TUT.by. W czwartek protesty przeciwko działaniom służb trwały siedem godzin. Nie doszło do zatrzymań. W piątek prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka ocenił, że demonstracjami sterują siły, które chcą zaszkodzić krajowi. - Nie róbcie tego, nie zmuszajcie władzy do reagowania, nie popychajcie nas ku temu – ostrzegał.