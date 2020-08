Około tysiąca osób zebrało się w niedzielę w Pradze, aby pokazać swoje poparcie dla protestujących na Białorusi, którzy domagają się ustąpienia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. "Na Białorusi nie może się stać to, co w Czechosłowacji w 1968 roku" - zaapelował w mediach społecznościowych premier Czech Andrej Babisz.

"Odegrać w tym rolę"

W międzyczasie czeski premier wezwał Unię Europejską do pomocy. "Na Białorusi nie może wydarzyć się to, co przydarzyło się nam w 1968 roku [kiedy doszło do interwencji sił bloku sowieckiego w Czechosłowacji - przyp. red.]. Unia Europejska musi działać. Musi zachęcać Białorusinów, by nie bali się realizować modelu aksamitnej rewolucji z listopada 1989 roku. Dlatego się w to [sprawy białoruskie - przyp. red.] angażuję i dlatego V4 [Grupa Wyszehradzka: Czechy, Słowacja, Węgry i Polska - red.] wraz z krajami bałtyckimi również musi odegrać w tym rolę - napisał na Twitterze Babisz.