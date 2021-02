Prokurator żąda dla dziennikarek Biełsatu dwóch lat kolonii karnej

Sprawcy zawlekli pobitego Bandarenkę do samochodu i odwieźli na komisariat milicji. Stamtąd trafił on do szpitala, gdzie po kilkunastu godzinach zmarł. Na Placu Przemian powstało symboliczne miejsce jego pamięci, ludzie kładli tam kwiaty i zapalali znicze. Relacjonowany przez dziennikarkę i operatorkę kamery Biełsatu wiec został rozpędzony przez oddziały milicji OMON.

Obrońcy oskarżonych utrzymywali, że to, co wydarzyło się 15 listopada, było "normalną reakcją Białorusinów na wydarzenia, które miały miejsce wcześniej". Twierdzili, że ludzie gromadzili się spontanicznie i mieli prawo do wyrażania opinii i protestu. Pracownice Biełsatu natomiast prowadziły relacje i opowiadały, co dzieje się na placu. Obrona utrzymywała również, że żadna z osób trzecich w sądzie nie podała, że ​​na skutek tych działań został naruszony porządek publiczny.