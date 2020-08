Prezydent Białorusi w kamizelce kuloodpornej i z karabinem w ręce. "Łukaszenka idzie, by przemówić do ludzi"

"Łukaszenka idzie, by przemówić do ludzi" - podpisał fotografię. Jak twierdzi Wiaczorka, zdjęcie zostało przesłane przez rzecznika prasowego prezydenta Białorusi po tym, jak został zapytany, gdzie jest przywódca kraju.

Protest w dzień urodzin Łukaszenki

W Mińsku odbył się w niedzielę protest, w którym wzięło udział co najmniej 100 tysięcy ludzi, a według Radia Swoboda uczestniczyło w nim nawet 200 tys. Białorusinów. Od dnia wyborów prezydenckich 9 sierpnia, uznanych przez opozycję za sfałszowane, protestujący domagają się dymisji prezydenta Alaksandra Łukaszenki i przeprowadzenia uczciwych wyborów. Wiele plakatów podczas manifestacji nawiązywało do 66. urodzin Łukaszenki, które ten obchodzi w niedzielę. "Uważaj, nie udław się wisienką" – napisano na rysunku z wielkim urodzinowym tortem. Uczestnicy demonstracji trzymali także wielką kukłę karalucha, nawiązującą do ludowego przezwiska białoruskiego prezydenta. Jeszcze inni w kondukcie żałobnym nieśli trumnę z napisem "Dyktatura".