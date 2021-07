Spotkanie Bidena z Cichanouską. Łukaszenka drwi z "ciasteczek"

- Jak widać, do niczego to nie doprowadziło i skończyło się na niekończących się występach w stylu "Biden nam pomoże" - powiedział Alaksandr Łukaszenka, który na piątkowym spotkaniu z przedstawicielami władz lokalnych mówił m.in. o atakach Zachodu i spisku przeciwko Białorusi. - Mówią, że poczęstowano ją ciasteczkami. Wiem, jak odbywają się takie spotkania. Musimy się spotkać, zrobić zdjęcie. I dać ciastko. Jeśli naprawdę są problemy z ciasteczkami, Raman (Łukaszenka zwrócił się do premiera Ramana Hałouczenki - red.), trzeba jej (Cichanouskiej - red.) wysłać kilka paczek - dodał białoruski przywódca