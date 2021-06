Hierarcha krytykował władze za przemoc, został odsunięty "z powodu stanu zdrowia"

Krytyka władz za przemoc w trakcie protestów

Artemiusz w czasie ubiegłorocznych protestów przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich na Białorusi krytykował władze za przemoc i wzywał do uczciwości. Apelował również do władz Kościoła prawosławnego, by nie zachowywał milczenia wobec sytuacji w kraju. Stał się przez to obiektem krytyki i ataków także wewnątrz Kościoła prawosławnego.